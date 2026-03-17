Xbox One ya no es una videoconsola imposible de piratear

Xbox One ha permanecido como una videoconsola imposible de piratear desde su aparición en 2013, una cualidad que acaba de perder de la mano del desarrollador Markus Gaasedelen y un fallo de voltaje.

Gaasedelen ha compartido recientemente en REverse Conference lo que hasta ahora parecía algo imposible: la forma de ‘hackear’ una Xbox One. Su imbatibilidad se encontraba en la manera en que Microsoft la había construido, con capas de seguridad que se apoyaban en la compartimentación, la virtualización y la revocación.

En esta explicación, Gaasedelen ha recordado la explicación de Tony Chen, de Microsoft, en la conferencia Platform Scurity Summit de 2019, sobre la arquitectura de la consola, en la que también señaló toda la cadena de confianza dependía de que la ROM de arranque se mantuviera bajo control.

Precisamente este elemento, la ROM de arranque, es la que ha obsesionado a Gaasedelen en su empresa de ‘hackear’ la Xbox One. Y tras numerosos intentos y errores, consiguió acceder a toda la consola.

El proceso el complejo pero, en resumen, Gaasedelen provocó dos fallos de voltaje consecutivos con el ‘exploit’ Bliss, que permitieron saltar la habilitación del microprocesador y secuestrar el contador del programa como usuario. Esto permitió corromper el supervisor con código Shell y acceder al nivel más alto de privilegios del sistema.

Gaasedelen ha matizado que este ‘hackeo’ solo sirve en la consola Xbox One original, y no tiene impacto en los modelos más recientes de las series X/S, que todavía permanecen como ‘inhackeables’.