UTP abre dos nuevos laboratorios

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) presentó el Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas (LIBBCA) y la inauguración del Laboratorio de Ciberseguridad, financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el apoyo administrativo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP).

El LIBBCA, ubicado en el campus central, está equipado con tecnología de punta, como un microscopio electrónico de barrido, espectrofotómetros avanzados, PCR digital y otros equipos especializados. La meta con este laboratorio es desarrollar análisis de alto nivel que impulsen la amplia gama de proyectos institucionales, entre ellos los que forman parte del Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología de la Senacyt, informaron las autoridades universitarias.

En tanto, con el nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, ubicado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, la UTP se posiciona a la vanguardia de la formación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del ciberespacio. Diseñado como un “campo de entrenamiento estratégico”, en este laboratorio los estudiantes podrán simular ciberataques, analizar vulnerabilidades, gestionar incidentes en tiempo real, dominar el análisis forense digital con herramientas de estándar mundial, realizar virtualización con Proxmox y usar equipos de inteligencia artificial para la detección de amenazas.

“La oficialización e inauguración simultánea de dos laboratorios de vanguardia no es solo la apertura de nuevas instalaciones; es la materialización de nuestra visión de futuro, un futuro impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación al más alto nivel”, dijo la Dra. Ángela Laguna, rectora de la UTP.

Por su parte, el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, señaló: “En la Senacyt entendemos que invertir en ciencia no es un gasto, es una decisión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Por ello, apoyamos con convicción proyectos como estos, que fortalecen la infraestructura científica y forman talento humano capaz de responder a los desafíos globales, desde la salud y la sostenibilidad hasta la seguridad digital”.