Un fallo eléctrico en Google Cloud interrumpe los servicios de varios bancos británicos

Un fallo eléctrico en la infraestructura de Google en la región de Londres afectó a varios de sus servicios digitales, informó el martes la compañía tecnológica estadounidense, después de que varios bancos comunicaran importantes interrupciones.

“Varios servicios de Google Cloud están registrando actualmente numerosos errores y problemas de conexión intermitentes en la región europe-west2”, indicó Google en su página web de incidencias.

La región europe-west2 corresponde a Londres, según la información publicada por el gigante tecnológico sobre sus servicios.

La empresa estadounidense señaló que algunos de sus servicios estaban empezando a restablecerse y previó que la recuperación completa se produciría durante la jornada.

En su página web, el banco digital británico Revolut había informado de fallos en varios de sus servicios, que una fuente cercana a esta entidad los atribuyó a las incidencias registradas en Google Cloud, la cual permite a empresas y organizaciones almacenar datos y utilizar aplicaciones a través de internet.

Un portavoz de Revolut había señalado previamente, en una declaración enviada a la AFP, que el banco trabajaba “para resolver la incidencia desde que la detectó este martes por la mañana”.

“Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros”, añadió.

Por su parte, el banco Lloyds informó de que “algunos clientes están teniendo dificultades” para utilizar la aplicación y los servicios de banca en línea.

Otro banco, HSBC, señaló que algunos de sus clientes tenían problemas para acceder a sus servicios.