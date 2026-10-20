$!Templos hacia la recuperación

La recuperación de los templos afectados por el sismo del 9 de octubre avanza con inspecciones técnicas, protección de imágenes religiosas y retiro de escombros. Las autoridades evalúan los daños para determinar las medidas necesarias y preservar el patrimonio histórico del país.

Yamileth Stanziola, directora nacional de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura (MiCultura), informó que desde el 10 de octubre equipos de ingeniería y arquitectura inspeccionan templos, museos, bibliotecas y otros edificios históricos y culturales.

En la Catedral San Juan Bautista de Penonomé el párroco José Domingo Rodríguez explicó que, con autorización de MiCultura, trasladaron las imágenes y otros objetos a un lugar seguro para protegerlos y evaluar posibles reparaciones. Aunque los daños no son graves, destacó su valor patrimonial para la comunidad.

El historiador y diplomático Omar Jaén Suárez, presidente de la Academia de la Historia de Panamá, expresó su preocupación por las afectaciones a monumentos históricos y llamó a unir esfuerzos para recuperar los bienes dañados y preservar el patrimonio nacional.

El párroco Marcelino González Tejedor lamentó los daños en la torre y las paredes de la basílica a su cargo, pero pidió a la comunidad mantener la esperanza y la unidad. Aseguró que podrán reconstruir el templo y destacó la importancia de cuidar el tejido comunitario.

En Soná, Roberto Ábrego, secretario de la parroquia San Isidro Labrador, informó que una empresa privada retirará los escombros. Las reliquias y los objetos rescatados fueron trasladados a un lugar seguro, mientras las eucaristías continúan celebrándose en el parque.

Carlos Vilanova, párroco de la Basílica Menor Don Bosco, indicó que el templo sufrió daños menores en cuatro paneles del cielo falso. Las misas se realizan temporalmente en un salón inferior mientras concluyen las reparaciones. También pidió solidaridad y apoyo de las autoridades para recuperar las iglesias históricas.

En la iglesia Santa Librada de Las Tablas, Víctor Vergara, encargado de la oficina parroquial, informó que la torre presenta rajaduras y que las imágenes fueron trasladadas para protegerlas.