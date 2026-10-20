El sector turismo comienza a recuperar sus operaciones tras el sismo

El turismo en las provincias centrales comienza a recuperarse tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, mientras gran parte del país mantiene sus operaciones con normalidad, según representantes del sector.

Entre los sitios que mantienen sus operaciones figuran la ciudad de Panamá, Isla Colón, en Bocas del Toro; Tierras Altas y Boquete, en Chiriquí, y El Valle de Antón, en Coclé.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, destacó que el “turismo es una fuente importante de empleo en el país” y señaló que “es necesario mantener la competitividad de Panamá como destino turístico”.

De León explicó en TVN que “la entidad ha recorrido zonas afectadas, como Santa Catalina, en Veraguas, y Playa Venao, en Los Santos. En Santa Catalina, hoteles y restaurantes registran daños mínimos y continúan operativos”. Sin embargo, “algunos trabajadores perdieron sus viviendas en comunidades como El Hicaco, Farfán y Lagartero”.

“En Playa Venao, dos hoteles resultaron afectados, mientras que el resto de los establecimientos permanece operativo y preparado para recibir visitantes”. No obstante, los trabajadores también enfrentan las consecuencias del terremoto, dijo De León.

Asimismo, la funcionaria indicó que “la ATP y Promtur mantienen la promoción internacional del país para sostener la llegada de visitantes y evitar que la emergencia genere la percepción de que todo el territorio nacional está paralizado”.

La funcionaria detalló que “la estrategia incluye una campaña de marca país para promocionar los destinos que siguen operando y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas”.

Por su parte, Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), afirmó que “la mayoría del sector turístico no sufrió daños”. Añadió que “se estima que el 95% de la infraestructura turística del país quedó libre de afectaciones, debido a que el sismo ocurrió en zonas de baja densidad poblacional”.

Orillac señaló que “el sector se ha mantenido activo, con excepción de algunos puntos de Los Santos, Azuero y Veraguas”.