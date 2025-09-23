UE pide información a Apple, Google y Microsoft sobre su lucha antiestafas

La Unión Europea reclamó el martes a gigantes tecnológicos como Apple, Google y Microsoft explicar qué acciones están tomando para luchar contra las estafas financieras en línea, un primer paso hacia una posible investigación.La solicitud de la Comisión Europea se realizó a través de la Ley de Servicios Digitales, un texto que busca eliminar los contenidos ilegales de las plataformas digitales.El sector tecnológico estadounidense denuncia algunos contenidos de esta ley como censura y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con emprender acciones de represalias.Sin embargo, la UE asegura que no se echará atrás en la aplicación de estas medidas para proteger a sus ciudadanos en línea.'Este es un paso esencial para proteger a los usuarios de la UE de cierto tipo de prácticas y para asegurar que las plataformas en la UE también contribuyen', dijo el portavoz de asuntos digitales de la Unión, Thomas Regnier.La solicitud del martes puede desembocar en una investigación o en multas para las plataformas, pero no implica en sí misma que se haya vulnerado la ley o que vaya a haber un castigo.La demanda está vinculada a la App Store de Apple, Google Play, el agente de viajes en línea Booking o el motor de búsqueda de Microsoft, Bing.La UE sospecha que estafadores en línea pueden usar estas plataformas y servicios para crear aplicaciones falsas o para publicar enlaces a páginas web falsas.La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) impone una fuerte regulación a las plataformas en línea para luchar contra la desinformación, los mensajes de odio, las falsificaciones o los productos peligrosos.Las autoridades comunitarias ya han iniciado múltiples investigaciones bajo esta ley a plataformas como Meta, Facebook, Instagram, TikTok, X o AliExpress.Pero este intervencionismo de la UE en un sector dominado por las empresas estadounidenses molesta a Trump, que ha amenazado con represalias a los países u organizaciones que regulan esta industria.