SpaceX comprará startup de programación con IA Cursor por USD 60.000 millones

SpaceX, la empresa de Elon Musk, informó el martes al regulador bursátil estadounidense de Estados Unidos que comprará la startup de programación con inteligencia artificial Cursor, con una valoración de 60.000 millones de dólares.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), SpaceX dijo esperar que la operación, realizada íntegramente en acciones, se cierre en el tercer trimestre de este año y que Cursor se convierta en una filial.

Las dos compañías anunciaron en abril una asociación que incluía una cláusula sobre la posibilidad de compra.

Cursor, fundado en 2022 y con sede en San Francisco, se especializa en la creación con inteligencia artificial de código de software, especialmente para uso empresarial.

La combinación del software y la experiencia de producto de Cursor con la supercomputadora de entrenamiento de IA "Colossus" de SpaceX permitirá a la empresa "construir los modelos más útiles del mundo", dijeron las compañías en abril al anunciar su asociación.

El anuncio de la compra se produjo después de que SpaceX recaudara un récord de 86.000 millones de dólares en su salida a la bolsa el viernes, que convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

Tras dos días de repunte en el precio de sus acciones, SpaceX cerró la sesión del lunes con una valoración superior a los 2,5 billones de dólares.

Esto la ubica entre las seis mayores empresas del mundo, detrás de Amazon.

Fundada en 2002 por Musk, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites, e integró su empresa de inteligencia artificial, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (antes Twitter).