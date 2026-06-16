$!Reality de Netflix pone al país en el foco del cine

El estreno en Netflix del reality “Supervivencia en equipo: La jungla”, grabado en Panamá, vuelve a colocar al país en la vitrina internacional y atrae más producciones globales.

La directora de la Comisión Fílmica de Panamá, María Cecilia Arias, aseguró que el país avanza en una actualización de la Ley de Cine que busca fortalecer la competitividad nacional como destino de filmación y hacer más atractivos los incentivos para las producciones internacionales.

“El proceso ya avanzó en la etapa correspondiente de visto bueno ante las entidades gubernamentales pertinentes”, explicó Arias, quien también destacó que la iniciativa apunta a atraer más inversión extranjera, generar empleos para profesionales panameños y consolidar el crecimiento de la industria audiovisual.

La funcionaria señaló que cuando una producción internacional elige a Panamá, la Comisión Fílmica actúa como facilitadora entre los productores y las instituciones del Estado, brindando apoyo en permisos, coordinación logística y vinculación con proveedores y talento local.

“Ofrecemos una ventanilla única de apoyo para facilitar el desarrollo de las producciones desde su etapa inicial hasta la finalización del rodaje”, indicó.

Sobre el reciente estreno de Netflix, Arias destacó que este tipo de proyectos no solo generan actividad económica, sino que también proyectan internacionalmente la riqueza natural y cultural del país.

Panamá ha servido además como escenario para proyectos de plataformas y empresas extranjeras como Netflix, Amazon Prime Video, Hallmark, NBC, Expedia y Beast Games, entre otras, aprovechando la diversidad de locaciones que ofrece el país, desde selvas tropicales y playas en dos océanos hasta centros urbanos modernos y áreas históricas.

Arias destacó que la estrategia no se limita a captar inversiones extranjeras, sino también a fortalecer el ecosistema audiovisual local mediante la formación de talento, la participación en mercados globales y el desarrollo de capacidades técnicas.

“Cuando una producción internacional filma en Panamá, también se genera transferencia de conocimiento, experiencia y oportunidades laborales para nuestros profesionales”, señaló.

Entre los desafíos pendientes mencionó la necesidad de seguir fortaleciendo la formación especializada, ampliar la infraestructura técnica y consolidar mecanismos que faciliten aún más la inversión audiovisual.

La directora resaltó que cada nueva producción representa inversión, generación de empleo, promoción internacional y oportunidades para el talento local, por lo que la Comisión Fílmica continuará impulsando iniciativas que conviertan al país en una plataforma de acción.