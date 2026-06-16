Chiriquí lidera siembra de lechuga y repollo

La producción nacional de lechuga alcanzó los 308,765.7 quintales al año, mientras que la de repollo sumó 65,467.6 quintales, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría.

Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la provincia de Chiriquí lidera la siembra y cosecha de este rubro.

La entidad detalló que “durante el ciclo agrícola 2025-2026, unos 810 productores de Tierras Altas y Boquete sembraron lechuga en 250 hectáreas; y repollo en otras 200 hectáreas”.

En tanto, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló que la mayor producción de lechuga y repollo se concentra a partir de mayo a junio, así como en agosto y septiembre. Además, que la siembra es en estación seca.

El IMA destacó que en el mercado nacional se comercializan diversas variedades de lechuga, entre las que predominan la romana, americana (nacional), roja y mantequilla. En cuanto al repollo, las variedades más comercializadas son el blanco, morado y crespo.

Por su parte, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, afirmó que “la producción de lechuga y repollo se concentra principalmente en los distritos de Boquete y Tierras Altas, en Chiriquí”.

Núñez agregó que “la lechuga y el repollo son dos rubros con alta demanda en el mercado, aunque sus precios varían según la temporada. Actualmente, la lechuga se cotiza en alrededor de B/.0.50 la libra en finca y puede alcanzar los B/.0.60 en el mercado”.

En el caso del repollo, “su precio ronda los B/.0.50 por libra tanto en el campo como en los puntos de venta. Sin embargo, estos valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones de producción”.