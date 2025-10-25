Retro Games recupera el ordenador Amiga 1200 con 25 videojuegos precargados

Retro Games y PLAION REPLAI han recuperado el ordenador de los años 90 Amiga 1200 en una versión modernizada que para sumergirse en la era de los juegos de 16 bits con un teclado, un ratón y un mando.

A1200 sigue la estela de A500 Mini, el ordenador retro que Retro Games lanzó en 2021 inspirado en la Amiga 500 (de 1987), y del que vendió más de 100.000 unidades en todo el mundo.

El nuevo ordenador avanza en el tiempo hasta los años 90 para traer de vuelta Amiga 1200, la tercera generación de ordenadores Commodore Amiga dirigida al uso doméstico. El modelo actualizado incluye una salida HDMI, ranuras de guardado y transferencia de archivos por USB.

Con él, será posible sumergirse de nuevo en los juegos de 16 bits, ya que trae precargados 25 títulos, entre los que se encuentran Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress, Ruff n Tumble, Defender of the Crown I y II, y la trilogía Turrican.

“Esta fue la máquina que hizo que los años 90 cobraran vida para una generación de jugadores”, ha dicho el director general de Retro Games, Paul Andrews. “Con The A1200, estamos conmemorando ese increíble momento en el tiempo: los juegos, el diseño y la creatividad que dieron forma a una generación”.

Cada A1200 incluye un ordenador-teclado a tamaño real incorporado en un diseño todo en uno, un ratón de estilo clásico y un mando. Aunque podrá reservarse a partir del 10 de noviembre, no llegará al mercado hasta el 16 de junio de 2026, con un precio de 189,99 euros.