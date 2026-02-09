Perplexity reúne un Consejo de modelos de IA para ofrecer una respuesta combinada más precisa a los usuarios

Perplexity ha cambiado la forma en que los usuarios se aseguran de que su pregunta la atiende el modelo más adecuado con un Consejo que reúne hasta tres modelos para ofrecer una única respuesta combinada.

El Consejo de modelos es una nueva función dentro del ‘chatbot’ de Perplexity que reúne de manera automática a tres modelos disponibles --por ejemplo, Claude Opus 4.6, GPT 5.2 y Gemini 3.0-- para que ejecuten de manera simultánea la cuestión planteada por el usuario.

Un modelo sintetizador recoge las respuestas dadas por los tres modelos, para ofrecer finalmente una respuesta única, en la que ya se han resuelto los posibles conflictos que pueden surgir entre ellos y en la que se indican los puntos en los que coinciden y en los que difieren.

Esta novedad encuentra su razón en que “todo modelo de IA tiene puntos ciegos”, como exponen desde Perplexity. “Puede pasar por alto el contexto, inclinarse hacia ciertas perspectivas o llenar vacíos con conjeturas fiables. Para la investigación en la que se basa, supone un gran riesgo”, asegura.

Los usuarios ya no necesitan alternar de manera manual entre modelos para comprobar las respuestas que ofrecen cada uno de ellos. Por el contrario, múltiples modelos atienden una misma consulta de manera simultánea, para ofrecer una respuesta combinada.

Perplexity lo ve como una ventaja en investigación. “Cuando los modelos convergen, puedes avanzar con mayor rapidez y confianza; cuando discrepan, sabes que debes profundizar”.

El Consejo de modelos está disponible para los suscriptores de Perplexity Max en la web, y próximamente llegará a la aplicación móvil.