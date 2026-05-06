Panamá se posiciona como hub tecnológico en el “Innovation Day 2026”

La ciudad de Panamá fue sede del Innovation Day 2026, un evento estratégico organizado por Ericsson y Forbes Centroamérica que reunió a líderes del sector público y privado para discutir el futuro digital de la región. El encuentro se centró en la aceleración de la tecnología 5G y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) como motores de crecimiento económico.

Luisa Ramos, country manager de Ericsson en Panamá, destacó que el propósito fue unir a operadores, reguladores y proveedores para impulsar la transformación nacional. Según Ramos, la empresa con más de 50 años en el país busca “acelerar la introducción de 5G y todo lo que eso va a habilitar para Panamá”.

La Inteligencia Artificial fue uno de los ejes centrales, definida como una herramienta que optimiza las redes y sirve de base para nuevas tecnologías. “Somos la plataforma para la AI y también usamos AI para mejorar la plataforma”, explicó Ramos, señalando que las redes están próximas a ser autónomas.

En cuanto a la ciberseguridad, Ramos enfatizó que, ante el aumento de la infraestructura digital, la protección debe ser intrínseca. “Nosotros embebemos seguridad en toda la parte de nuestro proceso, desde el diseño de los productos hasta la operación”, aseguró la ejecutiva de Ericsson.

Por su parte, Yandira Núñez, directora editorial para Forbes Centroamérica, resaltó que la conectividad es ahora el “sistema nervioso” de la economía global. Núñez subrayó que Panamá se consolida como un hub digital estratégico mediante la expansión de fibra óptica y centros de datos.

La directora de Forbes citó proyecciones económicas de alto impacto, indicando que la adopción de la IA podría generar trillones de dólares en valor adicional para América Latina. “La inteligencia artificial está transformando modelos de negocio y redefiniendo industrias completas”, afirmó Núñez durante su intervención.

El evento también celebró los 150 años de historia de Ericsson impulsando la conectividad global. Núñez hizo un llamado a ver la tecnología como un sistema interconectado que debe generar bienestar social: “Cuando hablamos de inteligencia artificial y transformación digital, hablamos también de ecosistemas humanos”.

El encuentro incluyó conversatorios y ponencias como: “Digitalización de Panamá: desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles”, “De la conexión a la inteligencia: 150 años redefiniendo el mundo digital”, “Decodificando el futuro: datos, estrategia y el nuevo mapa de la conectividad”, “AI y la arquitectura del futuro”, entre otros.

La cita concluyó con la visión de que el liderazgo actual debe integrar sectores para movilizar visiones transformadoras. El Innovation Day 2026 reafirmó el compromiso de crear plataformas de pensamiento que moldeen el futuro económico y tecnológico de Panamá y Centroamérica.