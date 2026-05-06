Capturan a exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras por presunto peculado

Este miércoles, 6 de mayo, siete personas fueron aprehendidas en la Operación Eco Distante por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito; caso que habría causado una lesión económica al Estado por B/.8,098,668.62, según las autoridades.

El Ministerio Público explicó que de esa suma, la Junta Comunal de Belisario Porras desembolsó B/.7,367,683.17 en concepto de Servicios prestados, según consta en un informe de auditoría suministrado por la Contraloría General de la República.

Las capturas se realizaron en distintos puntos de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este.

Entre los detenidos figuran exfuncionarios investigados por recibir cheques sin justificación, mientras que durante las diligencias se ubicaron indicios relacionados con el caso, informaron del Ministerio Público.

Entre los arrestados hay exfuncionarios, investigados por la Fiscalía tras recibir cheques sin justificación de la Junta Comunal.