Microsoft aconseja reciclar o intercambiar el viejo ordenador con Windows 10

Microsoft aconseja a los usuarios reciclar o intercambiar su ordenador si no puede actualizar a Windows 11, dos nuevas opciones que se suman a la posibilidad de contratar una extensión de las actualizaciones de seguridad ante el fin del soporte de Windows 10.

El 14 de octubre terminará el soporte de Windows 10, lo que significa que los ordenadores con este sistema operativo, aunque podrán seguir funcionando, ya no recibirán actualizaciones de ‘software’, de seguridad y podrán acceder a asistencia técnica.

Para mantener al menos la seguridad del ordenador un año más, Microsoft ofrece pagar por una ampliación del soporte de seguridad, dentro del programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU, por su siglas en inglés).

Sin embargo, no son todas las opciones que tienen los usuarios que no pueden actualizar sus equipos a Windows 11. En el apartado de Windows Update, Microsoft ha incluido un enlace en el que pueden informarse sobre cómo intercambiar o reciclar el ordenador, como recogen en Windows Latest.

Con el programa de intercambio de Microsoft Store, el usuario puede obtener una tasación de su ordenador para venderlo, con la idea de incentivar la compra de un nuevo equipo con Windows 11, o bien acceder a un programa de entrega para su reciclaje.