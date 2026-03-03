Meta ya prueba en Meta AI una función de compra que por el momento solo ofrece recomendaciones

Meta pretende incorporar en su asistente de inteligencia artificial Meta AI una función de compra, a ejemplo de lo que ya está disponible en ChatgPT y Modo IA, que ofrecerá recomendaciones sobre productos.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas de un nuevo botón para la ‘investigación de compras’ en la versión web de Meta AI, que por el momento está disponible en Estados Unidos.

Con este botón, los usuarios pueden acceder a una experiencia de compra dentro del asistente de IA. Cuando se le pide información sobre un producto determinado, como por ejemplo, una chaqueta, ofrece un carrusel imágenes con descripciones e información adicional, como el precio o la web donde está disponible.

Según informan en Bloomberg, las imágenes que ofrece la nueva herramienta utilizan también información de los usuarios, como su ubicación y género. Lo que no incluye es la opción de compra directa, pero sí el enlace desde donde puede conseguirse.

OpenAI y Google ya han presentado herramientas de compra en sus respectivos servicios de IA. ChatGPT no solo permite pagar directamente por un producto compatible, que previamente se ha buscado con ayuda de su ayuda, sino que cuenta con un asistente de compras que pregunta a los usuarios por sus búsquedas para ajustar los resultados.

Google, por su parte, incorporó en la búsqueda inteligente con Modo IA funciones de agente que ofrecen una relación de productos sobre lo que el usuario ha pedido, con imágenes, información y precio, y permite compararlos. También Perplexity incorporó la experiencia de compra en su motor de búsqueda.

Google ya ha defendido que el comercio agéntico será “una realidad” en 2026, y para facilitarlo, ha presentado un nuevo protocolo comercial para facilitar las compras directamente en Modo AI del buscador y Gemini.