Médico panameño lidera técnica pionera para salvar vidas tras derrames cerebrales en Israel

El Dr. José Domingo De Obaldía, médico oriundo de la provincia de Chiriquí, junto a un equipo internacional han redefinido el uso del dispositivo Comaneci, para reducir la mortalidad en pacientes con aneurismas, logrando revertir con una eficacia del 92.7% el vasoespasmo cerebral distal, informó la Senacyt.

“La idea surgió al reconocer que el dispositivo Comaneci ofrece una estructura expandible y controlable que permite mantener el flujo sanguíneo. Estas características resultan ideales para dilatar vasos con espasmo sin la agresividad de un balón tradicional, que ha sido la norma durante muchos años”, explica el Dr. De Obaldía.

”El dispositivo Comaneci fue diseñado originalmente solo para asistir en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho. No obstante, la visión clínica integrada del equipo intervencionista, con la participación del Dr. De Obaldía, permitió identificar un nuevo propósito salvavidas al aplicarlo al vasoespasmo cerebral tardío (VCT)”, detalló la institución.

El estudio titulado: “Desafiando los límites de la angioplastia: Dispositivo Comaneci para el vasospasmo distal después de la hemorragia subaracnoidea”, el estudio retrospectivo fue realizado en colaboración con los doctores Chen Meir Kadosh, Michael Findler, Ran Brauner, Alain Perlow, Harel Tziperman, Sagi Harnof y Guy Raphaeli ,en el Hospital Rabin Medical Center -Beilinson en Israel.De Obaldía, quien también realiza investigaciones en neurología vascular, Alzheimer y derrame cerebral en adultos jóvenes menores de 55 años e intervencionismo, se destaca por el impacto clínico inmediato: salvar la vida de pacientes que sufren Hemorragia Subaracnoidea (HSA).

Tras este tipo de sangrado, las arterias del cerebro tienden a cerrarse (vasoespasmo), lo que suele provocar infartos cerebrales masivos o la muerte. Hasta ahora, el tratamiento estándar (angioplastia con balón) era riesgoso, especialmente en los segmentos distales más profundos y delgados del cerebro.

El VCT, que ocurre hasta en el 70% de los pacientes con HSA aneurismática, sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad por impedir el flujo de oxígeno al cerebro. Cuando el tratamiento médico resulta insuficiente, se requiere una intervención endovascular.

El estudio, publicado como experiencia preliminar, utilizó un enfoque de “apertura mecánica híbrida” donde el dispositivo se introduce a través de un micro catéter hasta las zonas más lejanas del cerebro. A diferencia del balón, que ocluye la arteria, el Comaneci se expande suavemente mientras los médicos inyectan medicamentos vasodilatadores.

Para el especialista chiricano, la clave fue el rigor del protocolo: “El principal desafío fue técnico y conceptual: adaptar un dispositivo pensado para ‘sostener’ un aneurisma, a la tarea de dilatar segmentos arteriales largos y frágiles. Esto exigió definir cómo dosificar la fuerza para evitar la sobre expansión y establecer un protocolo de dilatación de distal a proximal”.

El estudio retrospectivo, realizado en 94 vasos sanguíneos de 14 pacientes críticos, demostró que la técnica es factible, segura y efectiva.

“La angioplastia con balón implica una oclusión súbita con alto riesgo de ruptura. En cambio, la asistencia con Comaneci permite una expansión incremental, preservando el flujo sanguíneo, siendo más ‘suave’ sobre la pared arterial”, señala De Obaldía.

El médico panameño, becario del Programa de especialidades y subespecialidades médicas en áreas prioritarias del sector salud de la Senacyt. Inició su residencia en neurología e investigación clínica en el Hospital Beilinson de Petaj Tikvah, Israel.

Actualmente está asignado en el área de neurología vascular intervencionista, lo cual es un avance significativo en su carrera médica. El campo de la Neurología Vascular Intervencionista es crucial y de vanguardia, combinando la experiencia en neurología con procedimientos mínimamente invasivos para tratar condiciones cerebrovasculares complejas.