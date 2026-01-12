Tecnología

Los 30 años del Tamagotchi

El icónico juguete de los 90 conecta a generaciones que crecieron con él y a nuevas audiencias que encuentran en su diseño un respiro frente a la sobreestimulación tecnológica

Original Tamagotchi: es el modelo original lanzado por Bandai el 23 de noviembre de 1996. Tenía un diseño pequeño, con forma de huevo y contaba con una pantalla LCD en blanco y negro.
Tamagotchi Paradise: es la última evolución de la mascota virtual, destacando por su nueva función de Zoom que permite cuidar al personaje desde un nivel celular hasta un entorno planetario.
Gina Arias
12 de enero de 2026

Este 2026 se conmemoran 30 años del Tamagotchi, el pequeño dispositivo creado por Bandai en 1996 que revolucionó el juego portátil al proponer el cuidado de una mascota virtual en tiempo real. Con su diseño en forma de huevo, pantalla monocromática y tres botones, el juguete se convirtió en un fenómeno global y marcó a toda una generación, al exigir atención constante y crear un inédito vínculo emocional entre usuario y máquina.

Hoy, a tres décadas de su lanzamiento, el Tamagotchi regresa impulsado por la nostalgia y por un cambio en los hábitos de consumo digital. Alex Neuman, de Vida Digital, explica que “muchos de la Generación X y Millennials recuerdan con cariño estos dispositivos que fueron parte de su infancia y que ahora pueden formar parte de su vida digital”.

Desde otra mirada, Juan Francisco Torres, de Canal Última Fila, sostuvo que las nuevas generaciones están expuestas a todo tipo de estímulos, por lo que “hace sentido que, ya sea de forma consciente o inconsciente, busquen cierto descanso con fuentes de entretenimiento más pausadas y tranquilas cómo es el caso de los tamagotchis”. Torres añade que “el diseño retro de los juguetes puede atrapar no solo la curiosidad de los niños, sino también capturar los recuerdos en adultos, que añoran esas épocas donde todo era más simple”.

Pueden ser adquiridos en los almacenes Stevens y Félix en el centro comercial Albrook Mall, desde B/.24.99

“El efecto nostalgia es parte del atractivo de muchos dispositivos que están marcando tendencia, desde series como Stranger Things hasta el resurgir de los grupos de restauración de viejas consolas de video juegos (y las consolas modernas emulando los juegos clásicos)”.

“Este tipo de juegos de cuidado y crianza, como el Tamagotchi, se han mantenido vigentes, incluso evolucionado, en juegos como Pou, que puedes jugar desde tu celular. Un juego o juguete que fue exitoso, lo fue por una razón, su calidad y valor”.

