$!Los 30 años del Tamagotchi

Este 2026 se conmemoran 30 años del Tamagotchi, el pequeño dispositivo creado por Bandai en 1996 que revolucionó el juego portátil al proponer el cuidado de una mascota virtual en tiempo real. Con su diseño en forma de huevo, pantalla monocromática y tres botones, el juguete se convirtió en un fenómeno global y marcó a toda una generación, al exigir atención constante y crear un inédito vínculo emocional entre usuario y máquina.

Hoy, a tres décadas de su lanzamiento, el Tamagotchi regresa impulsado por la nostalgia y por un cambio en los hábitos de consumo digital. Alex Neuman, de Vida Digital, explica que “muchos de la Generación X y Millennials recuerdan con cariño estos dispositivos que fueron parte de su infancia y que ahora pueden formar parte de su vida digital”.

Desde otra mirada, Juan Francisco Torres, de Canal Última Fila, sostuvo que las nuevas generaciones están expuestas a todo tipo de estímulos, por lo que “hace sentido que, ya sea de forma consciente o inconsciente, busquen cierto descanso con fuentes de entretenimiento más pausadas y tranquilas cómo es el caso de los tamagotchis”. Torres añade que “el diseño retro de los juguetes puede atrapar no solo la curiosidad de los niños, sino también capturar los recuerdos en adultos, que añoran esas épocas donde todo era más simple”.