Otorgan Premio Magno a la restauración del Teatro Nacional

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) concedió el Premio Magno en la categoría de Restauración a los trabajos realizados en el Teatro Nacional de Panamá, durante la edición 70 del Concurso de las Mejores Obras de Arquitectura, uno de los máximos reconocimientos del sector en el país.

El galardón distingue proyectos que destacan por su excelencia técnica, rigor en la conservación patrimonial e impacto cultural, resaltando aquellas intervenciones que contribuyen al desarrollo urbano y a la preservación de la memoria histórica nacional.

La restauración fue liderada por el arquitecto Manuel Choy, con la gestión de proyecto a cargo de AYESA Panamá y la ejecución del contratista APROCOSA. Los trabajos de restauración artística de los frescos del siglo XX del maestro Roberto Lewis estuvieron bajo la dirección de la artista Ángela Camargo, devolviendo el esplendor a uno de los conjuntos pictóricos más valiosos del país.

Choy señaló que el mayor reto fue intervenir un ícono histórico inaugurado en 1908 sin comprometer su esencia arquitectónica ni su autenticidad patrimonial. Recordó que el edificio, ubicado en el Casco Antiguo Sitio Patrimonio Mundial y declarado Patrimonio Histórico Nacional, exigía el máximo rigor técnico y respeto por su valor cultural.

“Como restauradores, nuestro deber fue cumplir con las normativas nacionales e internacionales de conservación, entendiendo la responsabilidad que implica preservar una obra diseñada por el arquitecto Genaro Ruggieri y enriquecida con el legado artístico del maestro Roberto Lewis”, expresó.

Entre los elementos conservados se encuentran las fachadas originales, los pisos exteriores, el vestíbulo, el foyer, los palcos y la platea, además de la restauración integral de esculturas, cubiertas, el escenario, la iluminación histórica y el chandelier. En paralelo, se incorporaron sistemas estructurales y tecnología electromecánica de última generación aire acondicionado, sonido, tramoyas, foso para músicos y sistemas de seguridad sin alterar la estructura original, siguiendo estándares internacionales para teatros históricos.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, felicitó a los nominados y premiados, y destacó que sus obras embellecen el país y fortalecen el tejido social al crear espacios seguros e inspiradores para las presentes y futuras generaciones.

Actualmente, el Teatro Nacional se mantiene como uno de los principales escenarios artísticos de Panamá, acogiendo presentaciones de música, teatro, danza y eventos de alto nivel que continúan proyectando su legado histórico y cultural.