Defensoría y Meduca acuerdan acompañamiento a estudiantes tras denuncia por discriminación

La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que, tras una reunión con el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) y la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap), se acordó brindar acompañamiento a dos estudiantes colonenses para garantizar que inicien el año escolar 2026 con normalidad a partir del 2 de marzo.

La medida fue adoptada luego de que los adolescentes señalaran que desde julio de 2025 habían recibido llamados de atención por portar su cabello afrodescendiente de manera natural, como expresión de su identidad cultural. Según expusieron, las denuncias presentadas previamente ante la Dirección Regional de Educación de Colón no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

La Defensoría reiteró que la decisión se sustenta en el marco legal vigente, entre ellos la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 y el Resuelto AL-887-2023, normativas que prohíben la discriminación hacia la población afrodescendiente, así como hacia otros grupos étnicos y religiosos en los centros educativos.

Tanto la Defensoría como el Meduca confirmaron que darán seguimiento al caso con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de los estudiantes y prevenir futuras situaciones de discriminación en el ámbito escolar.