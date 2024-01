$!LG presenta el primer televisor transparente e inalámbrico

Como parte de las innovaciones mostradas en la feria de tecnología CES 2024, que se desarrolla en Las Vegas, la marca LG Electronics presentó el primer televisor OLED transparente e inalámbrico del mundo.

El LG Signature Oled T es una maravilla tecnológica, que combina una pantalla transparente OLED 4K y la tecnología de transmisión inalámbrica de video y audio de LG para transformar la experiencia de la pantalla de maneras que nunca antes habían sido posibles, reveló Anthony Concepción, especialista de productos de entretenimiento para el hogar, del área de televisores de la compañía.

Esta serie de televisores brinda a los usuarios la libertad para diseñar meticulosamente sus espacios vitales. Afirma que se complementa con la calidad de imagen y el rendimiento del nuevo procesador α (Alpha) 11 de inteligencia artificial.

Asimismo, asegura que con esta TV transparente se libera a los usuarios de una pantalla negra dominante que compite con la decoración de su hogar. Manteniendo su tamaño de pantalla de 77 pulgadas, la cual se integra perfectamente con el entorno. “Prácticamente invisible cuando está apagada, se fusiona con el entorno y libera a los usuarios del problema de qué hacer con la gran pantalla negra”, destacaron en la presentación realizada en el CES 2024.

“Su pantalla OLED transparente elimina las restricciones habituales que vienen con los televisores convencionales. Ya no es necesario colocar el televisor contra la pared. En cambio, es posible colocar el OLED T en el centro de la habitación para que funcione como divisor o apoyarlo contra la ventana sin bloquear la vista hacia afuera. La inclusión de la Zero Connect Box, que aprovecha la avanzada tecnología de transmisión inalámbrica de LG para enviar imágenes y sonido en 4K al OLED T, también permite a los usuarios ubicar su televisor en cualquier lugar, independientemente de la ubicación de los enchufes eléctricos en la habitación. Sin cables entre la Zero Connect Box y el OLED T, los usuarios pueden disfrutar de un entorno de visualización limpio y sin cables”, detallaron en durante el lanzamiento.

De acuerdo con Concepción, el televisor “es algo innovador que hemos lanzado este año. Este producto aún no tiene una fecha definida de introducción para la región; pero tenemos la serie M4, que no es transparente, pero sí viene con la tecnología Wireless (inalámbrica), eso quiere decir que todas las conexiones ya no irían directamente al televisor, sino que se conectarían a una caja donde se puede poner los cables HDMI, las consolas de videojuegos y viene con chromecast incluido”.

El especialista de productos de entretenimiento para el hogar, del área de televisores de LG, sostuvo que un punto importante es que “la velocidad de transferencia es muy buena, de 144 hertz, lo que va a permitir que no haya interrupciones al momento de las transferencias”.