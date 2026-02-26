Instagram alertará a padres cuando sus hijos busquen contenidos sobre suicidio

Instagram notificará a los padres cuando sus hijos adolescentes busquen de manera insistente contenido relacionado con el suicidio o la autolesión, anunció Meta, propietaria de la plataforma, en momentos en que enfrenta una creciente presión legal por su gestión de los usuarios jóvenes.

Las alertas, que se implementarán en las próximas semanas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, se activarán cuando un adolescente realice múltiples búsquedas de esos contenidos en un corto período.

A fines de este año se extenderán a otros países.

Los padres que utilicen las herramientas de supervisión parental de Instagram recibirán notificaciones por correo electrónico, SMS o WhatsApp, así como a través de la propia aplicación, junto con recursos de expertos para ayudarles a gestionar conversaciones potencialmente difíciles con sus hijos.

Instagram ya bloquea las búsquedas de términos asociados con el suicidio y la autolesión, y dirige a los usuarios a líneas telefónicas de ayuda y organizaciones de apoyo.

Las nuevas alertas están diseñadas para señalar los casos en los que los adolescentes intentan realizar esa clase de búsquedas de forma persistente a pesar de las restricciones.

Meta afirmó haber consultado con su Grupo Asesor de Suicidio y Autolesiones para establecer el umbral de alertas, y añadió que había actuado deliberadamente con cautela, incluso si eso significaba que algunas notificaciones podrían enviarse sin motivo real de preocupación.

El anuncio se produjo en un momento en que la compañía enfrenta una creciente presión legal por el uso de sus plataformas por parte de jóvenes.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró este mes en un juicio histórico en California por acusaciones de que su compañía y otras causaron deliberadamente adicción en menores; es la primera vez que un caso de este tipo llega a un jurado.

Meta también se enfrenta a una amplia iniciativa global para restringir el acceso de los niños a las redes sociales.

Australia prohibió el acceso a las plataformas a los menores de 16 años en diciembre, y países como Francia, Dinamarca, España y Reino Unido prevén medidas similares.