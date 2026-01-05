Hollow Knight: Silksong se corona como el Juego del Año en los Steam Awards 2025

Hollow Knight: Silksong ha sido galardonado con el premio de ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025, superponiéndose a otros títulos como Clair Obscur: Expedition 33 o Kingdom Come Deliverance II, además de ganar en la categoría de ‘Mejor Juego Difícil’.

Valve ha anunciado los ganadores de sus premios anuales Steam Awards tras el cierre del año 2025, que basan sus resultados en las decisiones de la comunidad de jugadores, quienes votan sus juegos favoritos durante las rebajas de invierno de la plataforma de juegos.

En este sentido, Hollow Knight: Silksong ha sido premiado con el ‘Juego del Año’, por lo que ha sido seleccionado como el juego favorito de la mayoría de los jugadores sobresaliendo por encima de otros títulos finalistas en este premio como Clair Obscur: Expedition 33 -ganador el pasado año-, Kingdom Come Deliverance II, ARC Raiders o Dispatch.

Esto se debe a que el título de tipo Metroidvania desarrollado por Team Cherry y lanzado en septiembre de 2025 ofrece características como una jugabilidad inmersiva y un “adictivo” modo multijugador, como ha detallado Steam en los resultados. Además, también ha sido premiado como ‘Mejor Juego Difícil’, debido a sus mecánicas que premian la perseverancia.

Siguiendo esta línea, Clair Obscur: Expedition 33 que se alzó como GOTY (Game of the Year) en The Game Awards, ha sido galardonado con el premio a la ‘Mejor Banda Sonora’ en los Steam Awards. Igualmente, Hades II ha sido premiado como ‘Mejor juego en Steam Deck’, para vivir las aventuras del juego de rol de Supergiant Games en cualquier lugar.

Otro de los premiados ha sido Silent Hill f, que ha sido reconocido en la categoría de ‘Estilo Visual Excepcional’, posicionándose como favorito en este aspecto frente a otros títulos como Doom: The Dark Ages y Final Fantasy VII Rebirth.

En cuanto a la ‘Jugabilidad más Innovadora’, ARC Raiders ha sido el más votado, y Dispatch ha sido escogido como el mejor ‘Juego Excepcional con Buena Trama’. Asimismo, para pasar un rato ameno y distendido, RV There Yet? ha sido escogido como el mejor juego en la categoría ‘Siéntate y Relájate’.

Baldur’s Gate 3, por su parte, ha sido galardonado con el premio ‘Con Amor y Dedicación’, que pone en valor el trabajo de los desarrolladores con el título y a la hora de extender la experiencia con nuevo contenido. Igualmente, PEAK ha sido premiado en la categoría de ‘Mejor con Amigos’ y The Midnight Walk, el juego de aventuras desarrollado por MoonHood ha sido escogido como el ‘Juego de RV del Año’.