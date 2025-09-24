Google lanza los resultados de búsqueda del modo IA en Español

Google ha anunciado que los resultados de búsqueda impulsados por el modo IA ya están disponibles en Español a nivel global, de manera que los usuarios hispanohablantes podrán realizar preguntas más complejas y obtener respuestas más útiles en este idioma.

El modo IA (‘AI Mode’) es una experiencia de búsqueda que permite realizar preguntas matizadas a través de una conversación natural en lugar de múltiples preguntas para obtener una respuesta, con enlaces que llevan a la información.

Además, también incluye la posibilidad de compartir imágenes para realizar consultas.

Esta función se presentó en el marco del evento para desarrolladores Google I/O en mayo de este año, donde se lanzó inicialmente en inglés para los usuarios estadounidenses.

Aunque posteriormente, durante el mes de agosto, se ha ido extendiendo su disponibilidad a un total de 180 países.

Ahora, Google ha anunciado la disponibilidad de los resultados del modo IA en español, de manera que los usuarios podrán realizar preguntas complejas en este idioma en la experiencia de búsqueda y obtener respuestas adaptadas a sus necesidades.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha instado a los usuarios a comenzar a probar el modo IA en español a través de su web.

No obstante, se ha de tener en cuenta que se trata de una función que aún no ha llegado a España, donde, por el momento, solo están disponibles los resultados de AI Overviews.