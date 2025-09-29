Google estrena YouTube Labs con la prueba de una función de anfitriones musicales con IA

Google ha presentado un nuevo espacio para que los usuarios prueben sus últimas funciones llamado YouTube Labs, de la mano de una nueva función experimental de anfitriones musicales con Inteligencia Artificial (IA), diseñada para mejorar la experiencia de escucha con historias relevantes o comentarios divertidos.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ ha detallado que YouTube Labs es una nueva forma de acercar a los usuarios sus experimentos de IA de “vanguardia” de cara a que puedan probarlos antes de su lanzamiento y “explorar el potencial de la IA en YouTube”.

En este sentido, el primer experimento enmarcado en YouTube Labs son los nuevos anfitriones musicales impulsados por IA, que han sido ideados para “enriquecer” la experiencia de escucha con información relevante, tal y como ha detallado en un comunicado en su blog.

En concreto, estos anfitriones musicales narrarán historias importantes y curiosidades de los fans, así como harán comentarios divertidos, sobre el contenido musical que preferido de los usuarios en la aplicación YouTube Music.

Así, esta función se ha comenzado a probar con un número limitado de participantes, por el momento residentes en Estados Unidos, que podrán probar prototipos y experimentos preliminares de YouTube Labs.