Google anuncia construcción de cables submarinos desde India para reforzar IA

Google anunció este miércoles la construcción de nuevos cables submarinos desde India para potenciar la capacidad del país más poblado del planeta en inteligencia artificial, durante la cumbre mundial sobre la IA que se celebra en Nueva Delhi.

El gigante estadounidense precisó que “tres conexiones submarinas unirán India con Singapur, Sudáfrica y Australia”.

También creará cuatro de fibra óptica para reforzar “las conexiones existentes entre Estados Unidos, India y otras regiones del hemisferio sur”, añadió.

Este proyecto forma parte de una inversión de 15.000 millones de dólares en cinco años anunciada en octubre por Google, que incluye la construcción de su mayor centro de datos fuera del territorio estadounidense. Está previsto en la ciudad portuaria india de Visakhapatnam (sudeste).

“India va a tener una trayectoria extraordinaria con la IA y queremos ser un socio”, declaró en Nueva Delhi a periodistas Sundar Pichai, el presidente director ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google.

El país “ocupa una posición única” en la revolución tecnológica en curso, añadió.

Los nuevos cables estarán conectados a Visakhapatnam, llamada a convertirse en una de las capitales indias de la IA.

“Para un país de más de mil millones de habitantes, esto aumentará la resiliencia de la columna vertebral digital de India y mejorará su seguridad económica”, destacó Google.