Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia

La ceniza se impone en la frente en forma de cruz el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Simboliza la fragilidad de la vida humana y el llamado a la conversión. Es un signo externo que expresa una disposición interna de humildad y renovación espiritual. La ceniza se obtiene al quemar los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior. De esta manera, se conecta el final de una Semana Santa con el inicio de la siguiente preparación cuaresmal.