Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia

La Cuaresma, período de 40 días previo a la Pascua, representa para las iglesias cristianas un tiempo de penitencia, reflexión y preparación espiritual hacia la Pascua.

El padre Juan Sandoval definió este espacio como una oportunidad espiritual. “Dios nos regala este tiempo, pero para recibir su gracia debemos poner algo de nuestra parte. El ser humano aporta su ‘nada’ para que Dios haga el ‘todo’”. Explicó que la práctica cuaresmal requiere oración, ayuno, caridad y la apertura a la acción divina.

Los ritos visibles, como la imposición de ceniza, que se realiza hoy, y los viacrucis, ayudan a recordar la identidad cristiana. En tanto, el padre Leonel Méndez recordó que la iglesia invita a los fieles a un retorno sincero al Evangelio. “Todos los años celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a la conversión. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a convertirnos”, afirmó. Añadió que seguir a Cristo implica vivir con misericordia y compasión “en estos tiempos tan difíciles de guerras, dictaduras, desigualdades y la injusticia que recae sobre los más frágiles”. Méndez insistió en que la conversión también incluye a las autoridades. “La cuaresma es reconocer nuestros pecados y llamar a quienes gobiernan a que lo hagan con justicia, no para beneficiarse ellos mismos”.

La Cuaresma también es celebrada por iglesias ortodoxas, anglicanas y luteranas, que mantienen este período como preparación para la Semana Santa.