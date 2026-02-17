Nacionales

Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia

Sacerdotes consultados destacan que este tiempo invita a vivir con misericordia, rechazar el egoísmo y asumir un compromiso real con Dios, la comunidad y los más vulnerables, en medio de un país marcado por desigualdades

Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia
Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia
PIXABAY | Cenizas.
Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia
ML | Túnica morada.
Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia
Hoy comienza la Cuaresma: 40 días de reflexión y penitencia
Gina Arias Rivera
17 de febrero de 2026

La Cuaresma, período de 40 días previo a la Pascua, representa para las iglesias cristianas un tiempo de penitencia, reflexión y preparación espiritual hacia la Pascua.

El padre Juan Sandoval definió este espacio como una oportunidad espiritual. “Dios nos regala este tiempo, pero para recibir su gracia debemos poner algo de nuestra parte. El ser humano aporta su ‘nada’ para que Dios haga el ‘todo’”. Explicó que la práctica cuaresmal requiere oración, ayuno, caridad y la apertura a la acción divina.

Los ritos visibles, como la imposición de ceniza, que se realiza hoy, y los viacrucis, ayudan a recordar la identidad cristiana. En tanto, el padre Leonel Méndez recordó que la iglesia invita a los fieles a un retorno sincero al Evangelio. “Todos los años celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a la conversión. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a convertirnos”, afirmó. Añadió que seguir a Cristo implica vivir con misericordia y compasión “en estos tiempos tan difíciles de guerras, dictaduras, desigualdades y la injusticia que recae sobre los más frágiles”. Méndez insistió en que la conversión también incluye a las autoridades. “La cuaresma es reconocer nuestros pecados y llamar a quienes gobiernan a que lo hagan con justicia, no para beneficiarse ellos mismos”.

La Cuaresma también es celebrada por iglesias ortodoxas, anglicanas y luteranas, que mantienen este período como preparación para la Semana Santa.

La ceniza

ml | La ceniza se impone en la frente en forma de cruz el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Simboliza la fragilidad de la vida humana y el llamado a la conversión. Es un signo externo que expresa una disposición interna de humildad y renovación espiritual. La ceniza se obtiene al quemar los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior. De esta manera, se conecta el final de una Semana Santa con el inicio de la siguiente preparación cuaresmal.

El color morado

ml | El morado es el color litúrgico que se utiliza durante la Cuaresma y representa penitencia, recogimiento y preparación espiritual. Este color invita a la reflexión, al silencio y a la introspección, ayudando a crear un ambiente más sobrio que favorece el arrepentimiento y el crecimiento interior. También simboliza la espera y la preparación para la celebración de la Pascua. “El morado viene de la tradición visual de la Iglesia. Representa sacrificio, luto y penitencia”.

“Es un llamado para todos los cristianos católicos: hombres y mujeres de buen corazón. Un llamado a la conversión. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a convertirnos. La única fuente de vida es Jesucristo”.

“Lo importante es que el cristiano esté abierto a la acción de Dios en su vida personal, familiar y comunitaria. Estamos llamados a ser luz, sal y fermento en la sociedad. No sirve rezar si al mismo tiempo soy corrupto o injusto”.

Tradiciones

Oración: momento en que la persona se comunica con Dios para fortalecer su fe.

Ayuno: consiste en privarse voluntariamente de algo como acto de disciplina y sacrificio.

Penitencia: implica reconocer los propios errores y asumir el deseo de cambiar.

Caridad: no se limita a dar ayuda material; incluye ofrecer tiempo, comprensión y perdón

Inicia hoy 18 con la imposición de la ceniza y concluye el jueves 2 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico
Tags:
Miércoles de cenizas
|
Cuaresma
|
Cristianos
|
Ayuno
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR