El Pentágono acuerda ampliar el uso de la IA de Google

El Pentágono llegó a un acuerdo para aumentar el uso de la inteligencia artificial de Google en operaciones clasificadas, informaron el martes varios medios de comunicación estadounidenses.

La noticia llega cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos buscan dejar de depender de la IA de Anthropic ante la negativa de la empresa a que sus modelos sirvan para vigilancia masiva en el país o en operaciones de armas militares letales autónomas.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

En febrero, Trump instruyó a su gobierno para cesar el uso de la tecnología de Anthropic luego de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, designara a la empresa como un "riesgo" para la cadena de suministro de seguridad nacional, una designación que normalmente recae en organizaciones de países rivales.

Anthropic llevó el caso ante la justicia.

Tras la crisis de Anthropic, su rival OpenAI llegó a un acuerdo con el gobierno para integrar sus interfaces de IA para su uso en dicho contexto operativo.

Los acuerdos del Pentágono con los proveedores de tecnología incluyen únicamente el uso de herramientas de IA en formas permitidas por la ley, según los reportes.

En 2018, luego de presiones de sus propios empleados, Google abandonó el Proyecto Maven, un programa del Pentágono destinado a integrar IA en operaciones con drones.

Pero en los últimos años, Google ha emprendido un cambio de estrategia, reconstruyendo su negocio militar y compitiendo por contratos de computación en la nube para la defensa.