El auge de drones en las guerras despierta el interés por las defensas láser

El aumento del uso de drones en conflictos en todo el mundo, vistos con mayor crudeza en Ucrania y Medio Oriente, acelarará la carrera por el desarrollo de sistemas láser superpotentes que puedan derribar estos dispositivos mucho más baratos que las tradicionales armas de defensa.

Se trata de un asunto crítico para los gobiernos bajo esta amenaza. Los drones son de fácil acceso, de bajo costo y capaces de una destrucción desproporcionada, y para combatirlos por lo general se requieren misiles de alta tecnología muy costosos.

Actualmente, las armas de energía directa (DEWs, directed energy weapons) montadas en barcos o en vehículos blindados pueden disparar un rayo electromagnético de alta concentración y apuntar a blancos que están incluso a 20 kilómetros de distancia.

"Estos sistemas han hecho un gran progreso en los últimos 10 a 15 años", dijo Iain Boyd, director del Centro para Iniciativas de Seguridad Nacional en la Universidad de Colorado.

Rusia utiliza varias versiones contra drones de Ucrania, que prueba a su vez su propio sistema, mientras Israel ha desplegado la tecnología Rayo de Hierro de la empresa Rafael contra drones lanzados desde Líbano por militantes del grupo proiraní Hezbolá.

Sin embargo, el ejército de Israel dijo la semana pasada al medio The Jerusalem Post que el Rayo de Hierro no estaba siendo desplegado en la actual guerra contra Irán, al señalar que no estaba listo para el uso regular.

China presentó su sistema LY-1 en septiembre, Reino Unido y Francia desarrollan sus propias versiones, y Estados Unidos empezó a equipar en especial naves de guerra con los sistemas Helios de Lockheed-Martin, y el LWSD de Northrop Grumman.

"Hemos mostrado que esta tecnología tiene una amplia aplicación incluyendo operaciones militares y para la defensa del territorio nacional", dijo Northrop a la AFP en una declaración.

- ¿Centavos por disparo? -

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hace poco que "la tecnología láser que tenemos ahora es increíble" y podría ser pronto el reemplazo de misiles interceptores Patriot contra la amenaza de los drones.

Esto sería música para los oídos de los encargados de planes militares que usan el costoso Patriot y sistemas similares en los que un solo misil puede valer millones de dólares para derribar drones de solo algunos miles.

Un alto oficial del programa DragonFire de Reino Unido estima el costo de cada disparo con esta tecnología en unas 10 libras (13 dólares).

"El costo de disparar un láser o microondas es realmente el costo de la electricidad", dijo a la AFP un experto en el diseño de los sistemas DEW bajo condición de anonimato.

Luego de que la inversión inicial está hecha "va a ser algo de solo peniques por tiro", dijo el diseñador.

A ese precio, ni siquiera los drones Shahed iraníes cuyo costo estimado es de 20.000 dólares por unidad, o los drones interceptores desarrollados por Ucrania con valores desde los 700 dólares, pueden competir.

Otra ventaja de este sistema es que no requiere de una plataforma de lanzamiento, la capacidad de modular la intensidad del rayo y su ilimitada "munición".

Miles de millones de dólares se han invertido en esta tecnología y en 2018 la Marina estadounidense ordenó dos prototipos DEW por cerca de 75 millones de dólares cada uno.

- Limitaciones -

Pero los desafíos para conseguir que los láser se utilicen más ampliamente en la lucha contra los drones son abrumadores.

"Uno es tan solo apuntar, la capacidad de apuntar, de verdad necesitas mantener el punto del láser en la misma área para que haga efecto", dijo Boyd de la Universidad de Colorado.

"Si está moviéndose por todo el dron o algo así, no va a hacer nada", agrega.

Los sistemas láser también son menos efectivos en un clima nublado, y también pueden ser un riesgo para otra aeronave en el área.

En febrero, la agencia que regula la aviación estadounidense (FAA) cerró el espacio aéreo cercano a El Paso, en Texas, luego de que el ejército derribara por error un dron del gobierno con un láser cerca de la frontera con México.