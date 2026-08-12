Comienza juicio contra Meta por presunta adicción de menores

Meta, casa matriz de algunas de las redes sociales más utilizadas del mundo, se enfrenta desde este miércoles a una coalición de fiscales de Estados Unidos decididos a demostrar ante la justicia federal que Instagram y Facebook fueron diseñados deliberadamente para generar adicción a menores.

Aunque no es la primera demanda que busca responsabilizar a una empresa de redes sociales por su impacto en la salud mental y la seguridad, esta podría convertirse en una de las más trascendentales.

Este miércoles estará dedicado a la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.

Las audiencias comenzarán el 18 de agosto y se desarrollarán durante seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto se conocerá probablemente a principios de octubre.

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey arremeterán contra la empresa con sede en Menlo Park en nombre de una treintena de Estados que iniciaron acciones legales en 2023.

Exigen importantes modificaciones y restricciones en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores, así como hasta 1,4 billones de dólares en sanciones, una cifra cercana a la capitalización bursátil de Meta, que superó los 1,5 billones de dólares el viernes.

El director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, figura entre los testigos estrella que la acusación planea llamar al estrado. También declaró hace seis meses en otro caso celebrado en un tribunal de Los Ángeles.

Meta ya fue condenada dos veces este año: primero a pagar 6 millones de dólares, solidariamente con YouTube, a una adolescente de Los Ángeles; y después a 1.000 millones de dólares en multas y reparaciones en el estado de Nuevo México.