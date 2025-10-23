Vestirnos de azul, rojo y blanco

Noviembre es el mes de mayor significado para lo que es ser panameño. Las celebraciones por la independencia de España en 1821 y la separación de Colombia en 1903, se extienden desde el 3 de noviembre hasta el 28 de noviembre.

Es hora de que el gobierno central, las gobernaciones, alcaldías y la empresa privada recuperen la vieja campaña de vestir al país de Panamá. Que la bandera patria ondee en los ministerios, entidades, escuelas, universidades, centros comerciales, empresas y en las residencias, es un homenaje necesario.