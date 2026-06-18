Una relación que comenzó en 1948

El 18 de junio de 1948, con la resolución 1856, Panamá reconoció al Estado de Israel como “un Estado soberano, plenamente investido de personalidad internacional”. Esa decisión, inició con el respaldo a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que aprobó el Plan de Partición” de Palestina, el cual permitió el nacimiento del Estado de Israel. Son vínculos diplomáticos, económicos, culturales, sociales e históricos que se han consolidado con el tiempo entre dos naciones hermanas.