Panamá llegó tu momento

Ocho largos años han pasado desde la última y única participación de Panamá en un mundial de fútbol masculino mayor, organizado por la FIFA. Pero hoy, se acabó la espera. La Roja canalera sale a demostrar porqué se ganó el derecho de codearse entre las 48 selecciones que disputan el máximo torneo del balompié internacional. Encuadrada en el Grupo L, junto a Ghana, su primer desafío, la Croacia del eterno Luka Modric y la todopoderosa Inglaterra, Panamá va con la convicción de competir y dejar todo en el campo de juego.