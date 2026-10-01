Una fecha que cambió la historia

Hace 47 años, entraron en vigor los tratados del Canal Torrijos Carter. A partir de esa fecha comenzó a cumplir un calendario que extinguía al gobierno civil norteamericano en la Zona del Canal, comenzaba un periodo de participación panameña en la conducción de la vía acuática y el fin de la presencia militar norteamericana en el istmo.

La transferencia de propiedades, aguas e instalaciones fue gradual y terminó el 31 de diciembre de 1999, cuando todos los trabajadores dejaron de ser empleados federales del gobierno de Estados Unidos en lo que fue la Comisión del Canal de Panamá.