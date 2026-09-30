Hoy entregarán al presidente Mulino el informe final sobre la mina de cobre

La Comisión Interministerial entregará hoy al presidente de la República, José Raúl Mulino, el Informe Final y Recomendaciones sobre el proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón.

El documento técnico, elaborado tras el análisis de los resultados de la auditoría integral de la mina, definirá la hoja de ruta sobre el futuro del proyecto minero, uno de los temas de mayor impacto económico, ambiental y social para el país.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (MICI), indicó que “presentaremos el informe con nuestras recomendaciones... Al presidente le daremos el espacio y el tiempo para que analice el informe y las recomendaciones para que él pueda girar instrucciones y tomar decisiones al respecto”.

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) recomendó avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente. La recomendación exige atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y asegurar que el Estado cuente con los recursos y la independencia necesaria para supervisar su cumplimiento.