Tres propuestas, un mismo objetivo

Desde hace medio siglo, quizás más, se ha estado impulsando un cambio radical para modernizar la Ley orgánica de educación, la Ley número 47 de 24 de septiembre de 1946. Propuestas van y vienen y naufragan porque la politiquería y el “status quo” impide los cambios que se necesitan a gritos. Hoy, hay varios documentos: uno elaborado por la Comisión de Educación de la Asamblea y el diputado Jorge Bloise, la entregada hace poco por dos gremios magisteriales y la que elabora del Ministerio de Educación. Urge un acuerdo nacional, por encima de las actuales coyunturas, demandas o diferencias, si es que hay interés genuino de salvar la educación de la actuales y futuras generaciones.