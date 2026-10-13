Solidaridad sin acento político

En este momento en que miles de compatriotas sufren por los devastadores efectos del terremoto del pasado viernes, ya asoman sus cabezas los que aspiran a un cargo de elección en los comicios generales de 2029. Ayudar no es pecaminoso, usar la asistencia para promover aspiraciones electorales sí lo es. ¿Por qué no canalizan todo a través de las organizaciones no gubernamentales o iglesias si el apoyo es realmente desinteresado? La solidaridad es correcta. Su uso politiquero, para nada es aceptable y mucho menos puede aplaudirse.