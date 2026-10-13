Punto de vista

Solidaridad sin acento político

Solidaridad sin acento político
James Aparicio
13 de octubre de 2026

En este momento en que miles de compatriotas sufren por los devastadores efectos del terremoto del pasado viernes, ya asoman sus cabezas los que aspiran a un cargo de elección en los comicios generales de 2029. Ayudar no es pecaminoso, usar la asistencia para promover aspiraciones electorales sí lo es. ¿Por qué no canalizan todo a través de las organizaciones no gubernamentales o iglesias si el apoyo es realmente desinteresado? La solidaridad es correcta. Su uso politiquero, para nada es aceptable y mucho menos puede aplaudirse.

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