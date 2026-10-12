EE.UU. moviliza ayuda a las zonas afectadas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó la solidaridad de su nación con el pueblo y el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, previo a abordar un vuelo en helicóptero del Comando Sur con destino a Soná, provincia de Veraguas.

"Quisiéramos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Panamá y con el Gobierno del presidente Mulino. Nuestras oraciones están con la ciudadanía, como dos pueblos hermanos que comparten una profunda historia en común", afirmó el diplomático.

Cabrera explicó que, por instrucciones del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha puesto a disposición del Ejecutivo panameño la totalidad de los recursos y el personal adscrito a los programas de cooperación en materia de seguridad, los cuales han sido reconvertidos para labores de ayuda comunitaria.

Detalló que helicópteros Chinook y otras aeronaves pertenecientes a la flota de apoyo institucional han transportado personal técnico y millas de libras de insumos de primera necesidad, como agua y alimentos, hacia las zonas impactadas. Añadió que, en menos de 24 horas, se movilizaron 20 especialistas para la evaluación de estructuras, a fin de garantizar que escuelas, hospitales y puedan reabrir bajo condiciones de seguridad.