¿Seremos los últimos de una generación?

El debate está planteado. ¿Los “creadores de contenido” reemplazarán al periodismo? La pregunta es válida y actual. Las redes sociales, la inteligencia artificial y el acceso de los ciudadanos a plataformas de difusión de contenido hacen obligado que el periodismo profesional, tanto su enseñanza en las universidades y en el ejercicio profesionales, se actualicen y transformen. El periodista que investiga contrasta, valora y analiza con profundidad debe aprender a usar la tecnología a favor de su trabajo, sin renunciar a verificar, y a constatar.