Punto de vista

¿Se puede celebrar el día del periodista?

¿Se puede celebrar el día del periodista?
James Aparicio
10 de noviembre de 2026

Este 13 de Noviembre, como todos los años, se rinde tributo al periodista y poeta panameño Gaspar Octavio Hernández.

A diferencia de la mayoría de otros países, cuando el día del periodista se celebra en homenaje a Julius Fucik, un periodista y escritor checoslovaco asesinato por los Nazis el 8 de septiembre de 1943, en Panamá se recuerda la entrega y vocación de Hernández, quien falleció en la redacción de La Estrella de Panamá, un 13 de Noviembre de 1918 cuando escribía un editorial sobre la defensa símbolos patrios y su uso, así como del idioma español.

Su ejemplo ha inspirado a innumerables generaciones de periodistas panameños.

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