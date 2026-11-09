$!Falta de austeridad frena el pago de diciembre en la UNACHI

El balance sobre el cumplimiento de los acuerdos financieros y administrativos entre la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela posiciones encontradas respecto a la contención del gasto y las medidas de austeridad exigidas.

El rector de la UNACHI, Absel Navarro, defendió los avances de su administración al señalar: “Nosotros sí hemos realizado, ya recorté del 40% de los gastos de representación, recorte del 40% de los sobresueldos, hemos eliminado direcciones administrativas”. Asimismo, el rector indicó que se ha iniciado un proceso de reestructuración organizativa y una auditoría de expedientes académicos con fecha de entrega para finales de noviembre de 2026.

Sin embargo, las autoridades del MEF cuestionaron la profundidad y la velocidad de estas acciones. Justo Botacio, director de presupuesto de la entidad ministerial, advirtió sobre inconsistencias en la estructura de planillas al detallar: “Cuando vemos el nombramiento que supera los 7,000 dólares. Si las posiciones son 5,200 dólares, ¿cómo le terminas pagando 7,000 y pico dólares a una persona cuando parte del compromiso es bajar los gastos de planilla?”.

Por su parte, el diputado Augusto Palacio enfatizó que el organismo ministerial condiciona la liberación de los fondos requeridos para cubrir el funcionamiento universitario hasta fin de año: “Hasta que la Universidad Autónoma de Chiriquí no dé ese paso, el MEF no va a soltar lo que está necesitando para operar hasta diciembre”.

La preocupación crece ante la llegada del periodo de inactividad del Órgano Legislativo, encargado del traslado de partidas.