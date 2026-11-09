$!Las Celestes, poza turquesa en Calobre

Entre árboles, paisajes montañosos y una impresionante caída de agua, la Cascada Las Celestes es uno de los atractivos naturales de la provincia de Veraguas.

Ubicada en la comunidad de El Alto, corregimiento de La Yeguada, distrito de Calobre, esta cascada llama la atención por el color turquesa de sus aguas, uno de sus principales atractivos para los visitantes.

Bernardo Concepción, guía turístico local de La Yeguada, contó a Metro Libre que este destino ofrece una experiencia rodeada de naturaleza, con paisajes donde predominan los árboles, entre ellos los pinos y otras especies forestales. Al llegar, los turistas pueden disfrutar de una caída de agua y de un refrescante baño en sus frías pozas.

Concepción destacó que “el trayecto en automóvil toma aproximadamente una hora, mientras que la caminata hasta la cascada demora entre siete y 10 minutos. El recorrido tiene un nivel de dificultad intermedio y no requiere una condición física extraordinaria”.

“Una vez en el sitio, los visitantes pueden compartir con familiares y amistades y disfrutar de sus aguas. Solo deben tener cuidado porque el charco es bastante profundo y deben saber nadar antes de ingresar”.

El guía explicó que para conocer la cascada es necesario coordinar previamente con un guía local, quien organiza la logística, el transporte en vehículo 4x4 y el acceso a la finca privada donde se encuentra el atractivo natural. El costo de la experiencia, que contempla el acompañamiento, el transporte y la entrada a la propiedad, varía según la cantidad de personas que participen en la excursión.

Entre las recomendaciones que brindó el encargado para realizar el recorrido están: llevar ropa adecuada para disfrutar del agua, protector solar, una merienda ligera. Aconsejó recoger los desperdicios y evitar contaminar el entorno, además de respetar la flora y fauna del lugar.