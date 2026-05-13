Punto de vista

Rómulo Eduardo Abad Coutte

Rómulo Eduardo Abad Coutte
James Aparicio
13 de mayo de 2026

Ha fallecido Rómulo Abad. Abogado de profesión, fue dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Amigo personal de muchos y en particular del expresidente Dr. Ernesto Pérez Balladares. El expresidente Ricardo Martinelli, el expresidente de la Asamblea y diputado José Luis Varela y figuras políticas como Olimpo Sáez destacaron sus intervenciones en la política y la vida pública a favor de los demás. Fue parte de una generación de soñadores.

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Panamá
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