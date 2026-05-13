Rómulo Eduardo Abad Coutte

Ha fallecido Rómulo Abad. Abogado de profesión, fue dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Amigo personal de muchos y en particular del expresidente Dr. Ernesto Pérez Balladares. El expresidente Ricardo Martinelli, el expresidente de la Asamblea y diputado José Luis Varela y figuras políticas como Olimpo Sáez destacaron sus intervenciones en la política y la vida pública a favor de los demás. Fue parte de una generación de soñadores.