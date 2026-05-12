Homenaje a periodistas que la pandemia silenció

La experimentada periodista Esperanza M. Navarro presentó su obra “Voces Apagadas: Periodistas caídos en pandemia”, una investigación que documenta 31 casos de profesionales de la comunicación que perdieron la vida durante la crisis sanitaria en Panamá.

La autora confiesa que el proyecto nació tras notar un vacío de información oficial y el olvido de figuras emblemáticas, como el fotógrafo Manuel Buenaventura.

“No había un listado oficial; cada gremio iba anotando a medida que fallecían”, explicó Navarro, quien decidió pausar otro libro para dedicarse a sistematizar estas historias, un proceso que le tomó desde mediados de 2022 hasta la actualidad debido a la dificultad de localizar a las familias y confirmar los decesos en un contexto de subregistro.

La investigación de Navarro no se limita a redactores, sino que abarca a fotógrafos, camarógrafos y relacionistas públicos, reconociendo que todos forman parte de una estructura esencial. “Pude haber puesto ‘comunicadores’, pero me pareció que el título ya estaba puesto; todos ellos son un equipo”, señaló la autora, destacando casos conmovedores como el de la relacionista pública Angélica, quien falleció revisando notas de prensa desde su hospitalización.

Para la autora, este libro expone la cara más cruda de la profesión: “El periodismo no te va a hacer millonario... es vocación, como los maestros”, afirmó, subrayando que muchos de los caídos eran sus contemporáneos con quienes compartió décadas de coberturas bajo el sol y la lluvia.

Más allá del rigor documental, la obra busca ofrecer un cierre emocional para los familiares y el gremio, quienes no pudieron despedir a sus seres queridos debido a las restricciones de movilidad de la época. “Este libro es un ‘recordé’ de su trayectoria; vamos a hacer lo que tal vez no pudimos hacer, que fue despedirlos como merecían”, sentenció Navarro.

El lanzamiento oficial de esta primera edición se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la sede de la Gobernación de Panamá. Para más información o adquirir esta obra, pueden seguir la cuenta en Instagram @vocesapagadasenpandemia.