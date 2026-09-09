¿Resurgirá el nazismo en Alemania?

La prensa europea y la dirigencia política de gran parte del continente recibieron con preocupación el triunfo indiscutible de Alternativa para Alemania (AFD) en las elecciones del gobierno de Sajonia-Anhalt. El antiguo Estado de Alemania Oriental, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, les dijo sí a las propuestas de reducir la migración y expulsar a los migrantes, recuperar el “nacionalismo alemán” y son calificados como un partido de extrema derecha e inclusive han sido acusados de ser neonazis. Los trabajadores relegados por el actual modelo europeo, jóvenes que no tienen clara la historia del Holocausto y desempleados, el dieron el triunfo a la AFD, que ahora amenaza la estabilidad de Europa y enciende las alarmas sobre una espiral peligrosa que ya se vivió con el Tercer Reich.