Nuevo rescate en Nepal reaviva las esperanzas 10 días después del alud

Los rescatistas de Nepal lograron sacar con vida este sábado a un ciudadano chino de un túnel sepultado por los escombros, mientras los equipos de emergencia continúan cavando en busca de personas desaparecidas 10 días después de un alud devastador.

Un equipo de rescate conjunto, compuesto por personal del Ejército de Nepal y expertos extranjeros, rescató al hombre a 225 metros dentro del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, según indicó un comunicado militar.

Una imagen del rescate publicada en la página de Facebook del ejército nepalí muestra al hombre, identificado solo como Luhaitao, apoyado sobre los hombros de dos rescatistas vestidos de camuflaje.

Parecía alerta, pero sus manos estaban cubiertas de un barro espeso y viscoso.

"Actualmente se está evaluando su estado de salud y continúan las operaciones de búsqueda y rescate", señaló el ejército.

El sobreviviente se encontraba entre los cientos de trabajadores de una planta hidroeléctrica que desaparecieron después de que un inmenso alud de hielo y barro, similar a un tsunami, arrasara la frontera entre China y Nepal tras el colapso masivo de un glaciar el 26 de agosto.

Dos trabajadores nepalíes de una central hidroeléctrica fueron rescatados el viernes en el túnel de Trishuli 3A, donde las labores de búsqueda continuaban así como en otros sitios en esta zona donde al menos 12 proyectos hidroeléctricos resultaron destruidos por las inundaciones.

Hasta ahora se han recuperado 1.344 cadáveres en Nepal, según la agencia nacional de desastres, y alrededor de 5.000 personas siguen desaparecidas.

En China, los medios estatales reportaron 31 personas muertas y 531 desaparecidas en la región autónoma del Tíbet.

Eso eleva el balance total de víctimas mortales a 1.375 personas y a más de 5.500 el número de desaparecidos.

- Miles de personas en refugios -

El portavoz del ejército de Nepal, Raja Ram Basnet, declaró a la AFP que "se están realizando trabajos en los túneles" para localizar a posibles sobrevivientes.

El gobierno dijo inicialmente que creía que más de 100 trabajadores podrían estar con vida dentro de varios túneles.

Los rescatistas hablaron de "milagro" cuando dos hombres nepalíes, cubiertos de barro, fueron sacados con vida el viernes, nueve días después de haber quedado atrapados por el alud.

Fueron trasladados al hospital y se encuentran en condición estable.

Expertos de India, China, Australia y Corea del Sur han estado ayudando a los rescatistas nepaleses en la búsqueda de sobrevivientes dentro de los túneles bloqueados.

Con las morgues desbordadas, unos 1.030 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes después de tomar muestras de ADN para su futura identificación, informó la Policía de Nepal el sábado.

El primer ministro Balendra Shah prometió proporcionar "alojamiento seguro y cómodo" a los miles de desplazados por el desastre que actualmente viven en campamentos temporales de ayuda.

"Sabemos que quedarse allí (en los campamentos) no es fácil para ustedes", dijo en una publicación en redes sociales el viernes.

Pero prometió "volver a crear un entorno en el que puedan soñar con su futuro y construirlo".