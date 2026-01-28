Respaldemos la reforma educativa

El país está convocado a su decisión más importante. Trasciende gobiernos, gremios, sindicatos, liderazgos y partidos políticos: la transformación de la educación a través de una reforma que vaya más allá de la ley que rige a este sector desde 1946.

La primera decisión para avanzar es despolitizar este proceso, que debe aterrizar con decisiones para modernizar el sistema escolar, aumentar el número de horas de aprendizaje, transformar los contenidos para formar profesionales con las capacidades y destrezas que están exigiendo estos tiempos.