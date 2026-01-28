Foro Económico inicia hoy con ocho jefes de Estado

Hoy inaugura el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El evento que se realiza hoy y mañana en el Panama Convention Center reúne a ocho jefes de Estado y más de 2,500 líderes, empresarios, inversionistas y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

Los presidentes que participarán en el foro son: Luiz Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia) y Gustavo Petro (Colombia). También asistirá el presidente electo de Chile, José Antonio Kast y el primer ministro de Jamaica.

Unos 450 empresarios de más de 20 países, participarán de la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, dentro del Foro Económico Internacional 2026.

El CAF explicó que el evento contará con la participación de 300 empresas exportadoras de la región y 150 compradores internacionales, provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Bolivia, entre otros.

Sergio DiazGranados, presidente ejecutivo del CAF, dijo que “son las ideas las que mueven el crecimiento económico, las que nos permiten solucionar las brechas que tenemos enfrente”.