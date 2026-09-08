¿Repetirá Alemania la historia con la AFD?

Mucho se habla hoy del triunfo abrumador del partido AFD (Alternativa para Alemania) en las elecciones en Sajonia-Anhalt. Proponen la deportación masiva de migrantes, el fin de la participación en la Unión Europea, la promoción de lo que llaman “la identidad alemana”, limitar la enseñanza del islam, promover la familia tradicional. Igualmente, favorecen mejores relaciones con la Rusia de Vladimir Putin. Se ganaron el respaldo de los obreros y jóvenes descontentos con la migración descontrolada y el costo de vida. Europa ve con recelo a la AFD al que califica de “ultraderecha” y un resurgimiento maquillado del nazismo.