Recordando a Edgar Allan Poe

Entre 1809 y 1849, la literatura mundial pudo disfrutar de uno de los más importantes escritores norteamericanos del siglo XlX. Edgar Allan Poe Escritor, poeta, crítico, aventurero y periodista fue uno de los representantes del cuento corto en Estados Unidos y su obra tuvo matices románticos y también de suspenso y terror. Entre sus obras más relevantes se encuentran: La caída de la casa de Usher, La narración de Arthur Gordon Pym y Los crímenes de la calle Morgue, El pozo y el péndulo, El gato negro y El corazón delator.