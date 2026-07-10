¿Quiere Irán un acuerdo de paz?

Estados Unidos ha tenido que lanzar nuevamente ataques punitivos contra el régimen de los Ayatolás en Irán.

La reciente guerra, en una frágil tregua, será permanente si el liderazgo iraní renuncia a su programa nuclear, entrega el uranio que posee, deja de financiar el terrorismo y la inestabilidad en la región.

Recientes ataques iraníes a buques en el estrecho de Ormuz recibieron una respuesta e Israel advirtió que tiene evidencias de armas químicas en el antiguo imperio persa. Las señales que envía Irán siguen siendo muy difusas.